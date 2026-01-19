Paratici chiamato a decidere il futuro...dell'allenatore del Tottenham

Dal 4 febbraio, Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Ma nel frattempo, il dirigente emiliano è chiamato a risolvere una delicata situazione venutasi a creare al Tottenham.

Decisione da prendere

Non è stato ancora fatto alcun annuncio sul futuro dell'allenatore degli Spurs, Thomas Frank, ma il board dirigenziale del club, compreso ovviamente Paratici, sta valutando se porre fine al suo mandato.

Un altro ko

La sconfitta casalinga per 2-1 contro il West Ham ha fatto precipitare la situazione. I sostenitori del Tottenham presenti allo stadio sono arrivati a cantare a Frank il coro "ti licenziano domattina" dopo l'ottava sconfitta in 14 gare.

Lo stesso tecnico ha detto di godere della "fiducia di tutti", ma non è propriamente così, perché sono in corso colloqui per arrivare ad una decisione finale.