E' già ora di tornare in campo per Lucas Beltran e la sua Argentina, in campo alle 15 contro l'Iraq. L'attaccante della Fiorentina ha parlato così in queste ore, a commento soprattutto dell'assurdo finale di gara contro il Marocco:

"E' la prima volta che mi è successo, una pioggia di bottiglie e di cose che cadevano in campo, un sacco di gente che entrava e per questo siamo rientrati velocemente nello spogliatoio per evitare conseguenze peggiori. Un po’ di paura, soprattutto per la famiglia che era in tribuna, crediamo che ci sia stata una forte responsabilità da parte della sicurezza. Non si possono far entrare tutte quelle persone in campo, la partita si è interrotta 7-8 volte. Durante i festeggiamenti per il gol, che poi ci è stato annullato, c’erano 50-60 persone, petardi, bottiglie. Per fortuna non è successo niente di grave, altrimenti staremmo parlando di altro. Non ci resta che voltare pagina e vincere le partite che ci restano.

E’ stato tutto molto strano, stavamo aspettando, eravamo di fatto a digiuno da tante ore perché avevamo mangiato presto avendo la partita a orario di pranzo. Eravamo in attesa, ci siamo dovuti riscaldare di nuovo, qualcosa che non mi era mai successo. Però queste sono le regole, dobbiamo attenerci e fare quello che va fatto. Abbiamo subito l’occasione per vendicarci però".