I soldi li porta Kouame? Il Maiorca fa sul serio ma la Fiorentina vorrebbe arrivare in doppia cifra

Il mercato della Fiorentina non è certo finito e per dargli una spinta serve probabilmente qualcosa in entrata, intesa come cassa. E a dare una gran mano potrebbe pensarci Christian Kouame, secondo il Corriere Fiorentino. Il confronto con il Maiorca va avanti, con gli spagnoli che hanno offerto 6-7 milioni e la Fiorentina che ne vorrebbe una decina. L'addio dell'attaccante per altro, consentirebbe anche di abbassare ulteriormente il tetto ingaggi viola.