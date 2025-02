La Nazione: ci sono le trappole prima del rush finale per l'Europa

Sul QS de La Nazione in prima pagina: “Gare trappola per la conquista dell’Europa”. A pagina 4 in taglio alto: “Missione Europa nel mirino. Ma il percorso ha tre trappole. Dopo Como il Verona e Lecce. Poi un tour del force da brividi”, in taglio basso: “Una doppia incognita per gli ottavi di finale”. A pagina 5: “Palladino è senza limiti: ‘Siamo in un buon periodo. Ma rispetto per il Como Vice Kean? Serve duttilità’”, di spalla: “Comuzzo un simbolo. Il mercato in archivio”. A pagina 6: “Il super premio in chiave gigliata. Comanda sempre il muro De Gea. Ma Kean e Gosens non mollano. E la lotta alle spalle si infiamma”