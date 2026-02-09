Massimo Orlando: "Sono rimasto senza parole. Questa Fiorentina non sa difendere. Vanoli? Vi dico che farei"

A Radio Sportiva ha parlato Massimo Orlando, commentando il pareggio della Fiorentina contro il Torino.

Sulla gara

“Io sono rimasto senza parole. Dopo il 2-1 avevo l'impressione che la Fiorentina avesse il pallino del gioco in mano. Non voglio far polemica, ma i cambi non mi sono piaciuti. Credo che la Fiorentina sia la squadra con più gol subiti da palla inattiva, non sa difendere, non so se è la paura o se un problema effettivo della fase difensiva. Tanti criticano l'allenatore ma non è l'ultimo arrivato”.

Sui singoli

"Onestamente però questa squadra non riesce a tirar fuori il carattere che serve in queste situazioni: è la settima o l'ottava volta che viene raggiunta o superata negli ultimi minuti ed è un problema su cui l'allenatore deve lavorare. Solomon? Lui ha cambiato la partita. L'infortunio di Gudmundsson gli ha dato la possibilità di andare in quella zona di campo per essere protagonista. E' un giocatore che sta incidendo in questa Fiorentina. Harrison? Rientra sempre sul sinistro e mette queste palle nel mezzo, ma ha dato vivacita".