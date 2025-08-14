Il punto sul mercato: occhi in Ligue 1 per l'attacco, ma resiste la candidatura di Piccoli. Ikoné, questa volta sarà definitivo?
Tempo di amichevole per la Fiorentina, attualmente impegnata sul prato del Viola Park contro la Japan University. Ma il mercato non si ferma e i nomi per la squadra di Pioli sono dei più vari. Per la difesa si era pensato a Calabria, ma l'ex Milan sembra propenso ad accettare il Panathinaikos. C'è sempre la Grecia, però, in ottica viola dato che Ioannidis piace molto come vice Kean. Oltre a questo profilo, resta sempre viva la candidatura di Piccoli del Cagliari, con un contatto che si è avuto nelle scorse ore.
Occhi in Francia per un attaccante
Il nome nuovo per l'attacco è però quello di George Ilenikhena, punta del 2006 di proprietà del Monaco. Il giocatore è valutato almeno 15 milioni di euro, ma ci sono almeno quattro opzioni sul tavolo: quelle di Stoccarda e Bayer Leverkusen in Bundesliga, quella del Villarreal e appunto quella dei Viola.
Diverse le possibili uscite all'orizzonte
In uscita, Beltran interessa allo Zenit, ma resta vivo anche lo Spartak Mosca; il Flamengo, tuttavia, non ha ancora rinunciato del tutto all'argentino. La sorpresa delle ultime ore è invece l'interessamento dell’Olympiakos per Pablo Marì, ma nel caso in cui la Fiorentina cedesse l'ex difensore del Monza dovrebbe trovare un altro centrale che possa giocare nella difesa a tre. Barak poi è tornato nel mirino di Cagliari e Verona che puntano però al prestito del centrocampista ceco. Bianco, invece, interessa al Catanzaro di Aquilani, ma anche il Monza lo riaccoglierebbe.
Ikoné ai saluti?
Il Vasco da Gama, inoltre, è in fase avanzata nelle trattative per l'acquisto di Ikoné, e ha già fatto sapere che non ostacolerà di certo la partenza dell'ex Lille. Le parti stanno cercando un accordo sulla cifra da pagare per il trasferimento. Il Vasco vorrebbe prenderlo a titolo definitivo, offrendogli un contratto di due anni con possibilità di estensione di un altro anno.