L'imperdonabile errore di non provare niente di diverso, vero Vanoli? Il capitano si fa sorprendere, Sohm presente...ma solo in formazione

Nell’immaginario collettivo la maglia arancione evoca icone del calcio come Cruijff, Neeskens, Rep, Krol, protagonisti della mitica Olanda che a metà degli anni Settanta rivoluzionò il calcio. Quel colore, indossato dai giocatori della Fiorentina, è stato profanato.

Ennesima prestazione indegna

Ennesima prestazione indegna dei giocatori viola. Neanche nel proprio stadio, con i tifosi che spingono nonostante la situazione di classifica, contro i penultimi della classe, si è visto gioco. Certo, qualche verticalizzazione di Fagioli per Kean, un paio di occasioni da gol create, una traversa colpita (e una subita), ci sono state. Vi basta? A me no.

Voti e giudizi

Voto 10 ai tifosi viola che hanno esposto lo striscione “Butei, chi arriva ultimo paga da bere”. Viva l’ironia fiorentina di fronte alla catastrofe sportiva costruita scientemente da una proprietà distante e presuntuosa e da una dirigenza incompetente. Lo sberleffo che graffia più di un’offesa.

Ranieri: 4 Si fa sorprendere dallo scatto di Orban senza riuscire a recuperare. Colpisce la traversa con un colpo di testa soft.

Sohm: 4 Presente in formazione ma pochissimo in campo.

Fagioli: 6,5 Instaura un filo diretto con Kean che rifornisce di palloni golosi.

Vanoli: 4 Non commette errori specifici tranne quello, imperdonabile, di non provare niente di diverso da ciò che è stato fatto finora nonostante i risultati gli diano torto.

Leggi l'articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it cliccando QUI