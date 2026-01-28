Piccinetti: "Abbiamo comprato solo calciatori offensivi quando i problemi sono in difesa. Ma avete visto che gol prende la Fiorentina?"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Il Como è avanti anni luce rispetto alla Fiorentina, come gioco e come qualità. Fabregas è l'allenatore con l'idea di gioco più all'avanguardia in tutta Europa, la sua squadra gioca in maniera sublime. Ha calciatori giovani, dinamici, preparati sul piano tecnico e tattico. La Fiorentina oggi non può reggere il confronto col Como, così come con tante altre squadre. Dopo la vittoria di Bologna la gente continua a dire che tanto ci salveremo, io invece sono di parere contrario. Non sono pessimista, sono realismo”.

“Servono difensori, invece…”

Poi ha aggiunto: “Vanoli ha detto che la squadra non sa soffrire, ma il calcio non è solo quello. Qui il problema non è saper soffrire, ma il fatto che molti calciatori non sono in grado di giocare nella Fiorentina. Non vedo idee chiare, col Cagliari sapevi che loro avrebbero fatto una partita ultra difensiva e non hai agito di conseguenza. Finora dal mercato sono arrivati solo calciatori offensivi, quando invece i problemi sono soprattutto in difesa. Ma lo vedete che gol prendiamo? Fagioli ha bisogno di un centrocampista di sostegno in fase difensiva e noi abbiamo preso Fabbian e Brescianini. Harrison non m'è piaciuto, anche se è presto, ma che curriculum ha? Dove giocava, quanto segnava? Dai…".