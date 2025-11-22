"Vietato sognare: in panchina chi pensa ancora alla Champions". Kean e Gudmundsson, è l'ora di svegliarsi

E' ora di svegliarsi ma non certo perché arriva la Juventus. O almeno, non solo. C'è la pelle da portare in salvo, intesa come posizione di classifica che non potrà certo essere risistemata in un colpo solo ma è obbligatorio iniziare da qualche parte: secondo il Corriere Fiorentino ad esempio, partendo da Kean e Gudmundsson, i due leader tecnici del reparto offensivo. E due tra coloro con più margini di crescita.

E' ora, scrive Alessandro Bocci, “che la Fiorentina mostri lo spirito da combattente. Vietato sognare. Chi si sente da Champions League e non ha il coraggio di guardare in faccia la realtà, è pregato di accomodarsi in panchina”. Perché la Fiorentina è a zero in tutto, in termini di vittorie e di gioco e siamo quasi a dicembre.