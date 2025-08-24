Che tegola per Gasperini! Il nuovo acquisto Bailey si fa male al primo allenamento. Il giallorosso mette la Fiorentina nel mirino per il ritorno in campo

Leon Bailey non ha ancora giocato un minuto con la maglia della Roma, ma è già costretto a fermarsi a causa di un infortunio.

L'ala giamaicana è appena stata acquistata dalla Roma, ma i tifosi giallorossi per vederlo giocare dovranno aspettare qualche settimana. Bailey infatti ha subito un infortunio durante il primo allenamento con la squadra capitolina. Secondo quanto riportato da Sky Sport il calciatore ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale destro e sarà fuori per quattro settimane o poco più. Con ogni probabilità il nuovo acquisto della Roma tornerà proprio per la sfida contro la Fiorentina che si giocherà nel primo fine settimana di ottobre.