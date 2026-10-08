Iori: "Martinelli ha dimostrato di avere una personalità debordante per l'età che ha. Sarà presto protagonista in Serie A"

Questo pomeriggio il giornalista e telecronista di DAZN Alessandro Iori, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare la situazione delle squadre della Serie B, categoria che segue da vicino ogni fine settimana. E tra i giocatori citati c'è anche il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, questa stagione in prestito all'Avellino.

“E' uno dei profili in rampa di lancio. E' un portiere che secondo me ha potenzialità enormi, che ci sta dimostrando partita dopo partita. La cosa che mi ha stupito è la sua personalità debordante se paragonata alla giovane età, ovvero 20 anni".

“E' stato tra i protagonisti dell'inizio di stagione dell'Avellino”

Ha anche aggiunto: "Ha forse avuto qualche incertezza nell'ultima sconfitta dell'Avellino contro l'Ascoli, ma per esempio è stato grande protagonista per esempio nella partita vinta contro il Modena: contro i Canarini ha addirittura ricevuto il premio di migliore in campo. E' sicuramente un portiere che vedremo presto in Serie A”.