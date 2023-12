Corriere dello Sport-Stadio: Italiano, un solo traguardo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Italiano lo vuole". Sottotitolo: "Solo un traguardo: vincere il girone".

Pagina 22

Grande spazio per: “Torna Gonzalez e sarà tutta un’altra Viola”. Sottotitolo: “In tre partite ha giocato meno di 20 minuti Italiano lo ha preservato con cura per l’Ungheria La qualificazione al primo posto è nelle sue mani”. In taglio basso: “In campionato calendario a favore, senza scontri diretti".

Pagina 23

Il tema stadio viene trattato in questa pagina: “Stoppate i lavori al Franchi”. Ovvero: “La Fiorentina chiede al Comune di non dare inizio al restyling finché non sarà pronto il Padovani”.