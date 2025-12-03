Pastorello: "Quando ha capito che Comuzzo non era interessato, l'Al Hilal non ha presentato alcuna offerta ufficiale alla Fiorentina"

La scorsa estate l'Al Hilal di Simone Inzaghi ha spinto per l'acquisto di Pietro Comuzzo ma, come sappiamo, il difensore della Fiorentina ha rifiutato l'offerta. In realtà, dopo il “no” del calciatore, il club arabo non ha avanzato alcuna proposta ufficiale alla Fiorentina, come rivelato dal procuratore Federico Pastorello a TMW: “Si è parlato di un'offerta da 35 milioni, ma da ciò che mi risulta una vera offerta poi non è arrivata perché Comuzzo aveva fatto capire fin da subito di non essere interessato a un trasferimento in Arabia”.

Nuovo tentativo a gennaio?

Riguardo a un nuovo tentativo per Comuzzo a gennaio: “Tecnicamente - prosegue Pastorello - l'Al Hilal avrebbe spazio per acquistare un under a gennaio. L'importante in Saudi Pro League è far giocare otto stranieri, però di under ne puoi tesserare anche di più. A livello tecnico potrebbe essere fattibile, però c'è da capire se il club vuole fare questo tipo di scelta”.