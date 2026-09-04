Beto, Pellegrino e un ballottaggio destinato ad essere il fil rouge della stagione viola

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina analizza la situazione nel reparto offensivo della Fiorentina, con la coppia Beto-Pellegrino destinata a condividere il campo in poche e rare occasioni.

La scelta

Come scrive il quotidiano, difficilmente Grosso prenderà in considerazione un assetto a due punte. Se un messaggio è arrivato dal mercato appena concluso, forte e chiaro, è quello rappresentato dai tre esterni acquistati sul fil di lana, Njie, Gnonto e Gonçalves, testimonianza di come il modulo di riferimento possa tornare a essere il 4-3-3, ma anche sul piano delle caratteristiche, tecniche e fisiche, immaginare un reparto offensivo con due pesi massimi come l’argentino (192 cm per 80 kg) e il portoghese (194 cm per 88 kg) pare complicato.

Ballottaggio

Insomma a meno che la partita non lo richieda i due sono destinati a giocarsi la maglia da titolare. Può darsi la scelta sia fatta in base al tipo di avversario che i viola si troveranno davanti: Pellegrino abile dentro l’area di rigore in attesa di rifornimenti, Beto più in grado di dare profondità sfruttando fisicità e velocità. Niente di deciso, sarà un ballottaggio stagionale.