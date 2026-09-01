Gotti: "Beto ha una fame incredibile. In alcune cose assomiglia a Kean. Gran colpo della Fiorentina"

A Sky Sport, l'allenatore Luca Gotti ha parlato di Beto, attaccante che il tecnico conosce molto bene per averlo allenato ai tempi dell'Udinese.

“Beto ha una fame inesauribile, oltre che essere un ragazzo d'oro, altruista e capace di farsi volere bene da tutto il gruppo. Fino a diciotto anni lavorava ancora come cameriere, ma possiede una determinazione feroce nel migliorarsi. Credo che il suo pregio principale sia proprio questa fame inesauribile di progresso: si presentava agli allenamenti quotidiani con la fissa di superare i propri limiti. Era sempre molto disponibile".

Sulle caratteristiche

“Sul piano atletico è una struttura imponente di quasi due metri, ma il suo punto di forza resta la capacità di aggredire gli spazi in profondità, una dote che lo accomuna molto, per resa e caratteristiche, a Kean. Quando è arrivato nel campionato italiano aveva una base tecnica ancora piuttosto da sbozzare, ma anche sotto quell'aspetto è riuscito a mostrare una crescita costante. Sono convinto che la Fiorentina abbia piazzato un grandissimo colpo di mercato”.