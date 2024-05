Quarta, quanti gol mi costi? Il centrale goleador per la Fiorentina... e per i saltatori avversari

Una delle variabili impazzite di una squadra già pazza di suo come la Fiorentina è sicuramente Martinez Quarta, uno di quelli che l'estate scorsa avrebbe anche potuto lasciare e che invece chiuderà la stagione tra i migliori marcatori stagionali. Per l'ex River ben otto reti, distribuite tra tutte le competizioni, ma anche una notevole quantità di gol concessi all'avversario di turno.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, lunedì era stato Djuric, ieri sera Rrahmani, tutti abili nel saltargli letteralmente sopra. “Meglio quando si spinge in avanti”, che detto per un difensore non rappresenta proprio un complimento.