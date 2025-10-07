Dodô e Fazzini fanno tirare due sospiri di sollievo alla Fiorentina. E per Milano...

Dodô e Fazzini hanno dovuto lasciare il campo anzitempo nella partita giocata dalla Fiorentina contro la Roma.

Sospiri di sollievo

Il brasiliano ha avuto un problema al ginocchio, mentre l’ex Empoli alla caviglia. Ieri sono passati dal Viola Park per un controllo: niente di rilevante, nessun esame e sospiro di sollievo per entrambi, scrive in proposito il Corriere dello Sport-Stadio.

Un recupero per Milano

Intanto Sohm non ha risposto alla chiamata della Svizzera, perché alle prese con la fascite plantare. Nel suo caso l’obiettivo è di riportarlo tra i convocati per la gara di Milano contro il Milan che ci sarà alla ripresa del campionato.