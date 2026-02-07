Il commento a Dazn da parte del tecnico del Torino, Marco Baroni, soddisfatto per il 2-2 strappato alla Fiorentina:

"Ci tenevo perché era una partita importante, contro una squadra che ha bisogno di punti e sta anche facendo bene. Abbiamo una classifica che vogliamo migliorare, c'erano gli ingredienti per fare una partita come l'abbiamo interpretata. Per me potevamo trovare il secondo gol nel primo tempo, poi nella ripresa venivamo da un infrasettimanale, dovevo anche pesare il minutaggio di tanti al rientro. Voglio fare i complimenti alla squadra anche per il piglio con cui ha tenuto il piglio fino alla fine della gara.

Ci mancava Vlasic che per noi è un giocatore fondamentale, ci prendiamo questo risultato anche per la caparbietà con cui la squadra ha lottato".