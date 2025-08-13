Per Calabria la Fiorentina dovrà battere un'agguerrita concorrenza: sull'ex Milan c'è anche una neopromossa

Come vi abbiamo raccontato questa mattina, Davide Calabria resta un nome caldo in chiave Fiorentina. Ancora alla ricerca di un vice Dodo (Fortini ancora in fase di valutazione) il club viola ha messo gli occhi sull'esterno svincolato dopo il mancato rinnovo con il Milan e il riscatto non esercitato dal Bologna.

Concorrenza neroverde

Su Calabria, però, c'è forte l'interesse del Sassuolo. Secondo SassuoloNews.it, infatti, i neroverdi sono in pressing sull'esterno classe 96, sebbene al momento manchi l'accordo sull'ingaggio. Da parte del giocatore sembrerebbe esserci la volontà di giocare ancora in Serie A.



