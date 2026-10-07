Ferrara: "Ho molta fiducia in Mastantuono, difficile che non giochi. Ben venga l'abbondanza"

Il giornalista Benedetto Ferrara, intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina soffermandosi in particolare su alcune individualità.

Mastanuono talento intelligente

In evitabile partire da Franco Mastantuono, presente nella notte al match di addio alla Nazionale di Leo Messi: "Il coraggio di provare un assolo e la sfrontatezza dei 19 anni sono cose positive. Se sei intelligente sai che a 19 anni sei stato baciato dal talento, sai sacrificarti e allenarti: la vita del professionista ti porta a vivere diversamente dagli altri coetanei. Ho molta fiducia in lui, poi sappiamo benissimo che non giocherà sempre al top. Hai Gnonto, Goncalves, Njie e Mastantuono: ti puoi permettere di scegliere in base alla condizione. E' chiaro che Mastantuono avrà una pri0rità, perché sa fare delle cose che altri non fanno e su di lui ci sarà sempre un'attenzione particolare liberando spazio in area. Ho fiducia anche nei centravanti, che sono i più "normali" del reparto offensivo: si tratta di trovare una compattezza difensiva di tutta la squadra".

In campo insieme a Goncalves?

"Insieme possono giocare benissimo, non vedo il problema. Goncalves è diverso da Njie sulla sinistra: è più una mezzala offensiva mentre Njie è più esterno. Se Mastantuono sarà in grado di giocare dopo il rientro lo valuterà Vanoli dopo i test. A 19 anni puoi essere non al top, ma non credo sia quello il problema. Metterlo in campo serve per destabilizzare le difese avversarie, poi se giocherà 90 minuti o 60 lo dirà la partita. Goncalves ha grandissima qualità e possono giocare insieme: uno a destra e l'altro a sinistra. Vediamo come giocherà Vanoli, se col 4-2-3-1 o meno. Bisogna anche dire che togliere Ndour adesso non mi sembra il caso. Ben vengano i problemi di abbondanza, quando si tratta di buoni giocatori".