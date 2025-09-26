Kouame è ormai stabilmente in gruppo. Ma il rientro definitivo dell'ivoriano non è ancora vicino
Il calciatore della Fiorentina Christian Kouame è ormai stabilmente in gruppo. L'attaccante ivoriano è tornato ad allenarsi per la prima volta assieme al resto della squadra ormai un paio di settimane fa, per poi comparire ormai regolarmente nelle immagini delle sessioni di allenamento pubblicate dal club.
Kouame stabilmente in gruppo, ma…
Il rientro definitivo di Kouame, tuttavia, non è stato ancora programmato. Il centravanti della Fiorentina è in una fase di completamento del recupero che impiegherà ancora del tempo, prima di vederlo a disposizione di Stefano Pioli per scendere in campo. Ricordiamo che è fermo da aprile per il grave infortunio subito con la maglia dell'Empoli.
