Scambio di attaccanti last minute tra Fiorentina e Cagliari? E i colpi viola dell'ultima ora potrebbero essere due

/
Christian Kouame
Potrebbe esserci uno scambio di attaccanti last minute tra la Fiorentina e il Cagliari. Come riporta Alfredo Pedullà, i sardi sarebbero interessati a Christian Kouamé, mentre i viola da tempo tengono d'occhio Zito Luvumbo

La situazione

Potrebbero essere proprio loro due i nomi coinvolti nello scambio dell'ultima ora di questo mercato invernale. La Fiorentina aveva chiesto ai sardi anche Zappa in alternativa all'angolano, ma i dirigenti viola in quella posizione starebbero lavorando no stop per Kosta Nedeljkovic dell'Aston Villa. Lo riporta Sky Sport. 

Ultime ore

In queste ultime ore, dunque, gli arrivi in casa Fiorentina potrebbero essere due: un esterno offensivo e un terzino destro. 

 

