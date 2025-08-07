Dopo la retrocessione Dalle Mura è pronto a lasciare Cosenza: un club di Serie B vuole l'ex difensore della Fiorentina

Arrivato a Firenze nel lontano 2017 come astro nascente, sembra che il destino non sia stato benevola con Christian Dalle Mura. Il classe 2002 ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club gigliato nel lontano 2020, ma la maglia viola l’ha vestita di fatto soltanto in un occasione. Negli ultimi anni il centrale è stato protagonista di molti prestiti - ha giocato infatti con Reggina, Pordenone, Spal e Ternana - fino alla scorsa estate quando fu scelto di lasciarlo partire a titolo definitivo verso Cosenza.

Il difensore è pronto a lasciare Cosenza dopo una sola stagione

Adesso però, a dodici mesi dal suo sbarco in rossoblu, l’avventura di Dalle Mura in Calabria sembra esser già agli sgoccioli: dopo una sola stagione i Lupi hanno scelto di lasciarlo partire. E nonostante il difensore sia reduce da due esperienze fallimentari, la doppia retrocessione in Serie C con Spal prima e Cosenza poi, le pretendenti non mancano.

Un club di Serie B gli offre una via di fuga

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttomercatoweb nei prossimi giorni Christian Dalle Mura diventerà ufficialmente un giocatore della Carrarese: continuerà quindi a giocare ancora in Serie B. La trattativa tra i due club sarebbe già a buon punto, con le parti che stanno dialogando ormai da giorni, con l’accordo definitivo che potrebbe essere messo nero su bianco già durante la prossima settimana.