Amatucci, che esordio! Il viola si guadagna un rigore e brilla

Buono davvero l'esordio con la maglia della Salernitana di Lorenzo Amatucci. Il giovane centrocampista, classe 2004, prestato dalla Fiorentina al club campano, è stato probabilmente il migliore dei suoi nel match di Coppa Italia contro lo Spezia, finito 3-3 e poi vinto ai rigori dalla sua squadra.

In particolare è stato proprio Amatucci a guadagnare il calcio di rigore, poi trasformato da Dia, che ha permesso alla Salernitana di rientrare in partita. In quel momento, al 68', la formazione allenata da Martusciello, era sotto 3-1.

A proposito di Dia, trattato in passato dalla Fiorentina, anche lui è stato decisivo sotto il profilo realizzativo, perché oltre al rigore già raccontato ha fatto centro in pieno recupero, al 93', portando la sfida ai tiri dal dischetto. La Salernitana dunque prosegue il suo cammino nella competizione, lo Spezia è fuori.