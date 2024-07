Amatucci: "Ranieri e Pierozzi mi hanno detto tante cose belle su Salerno. Una piazza differente dalle altre"

Lorenzo Amatucci ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina e poi è stato ceduto in prestito alla Salernitana.

La scelta di Salerno

Ai canali ufficiali del club granata ha detto: “Non vedevo l’ora di arrivare, ho scelto Salerno perché è una piazza che vive di calcio e con una passione molto calorosa. Sono pronto a dare tutto per questa maglia, non vedo l’ora di iniziare e giocare davanti ai nostri tifosi e dimostrare il mio valore. Per fare bene in Serie B serve tanta personalità ma soprattutto bisogna far bene di squadra perché i campionati si vincono se hai un gruppo forte e coeso”.

Le parole di Ranieri e Pierozzi

E poi: “Prima di venire ho parlato con Ranieri e Pierozzi e mi hanno detto tante cose belle su Salerno. Ho scelto Salerno perché è una piazza differente dalle altre, con un grande tifo e non vedo l’ora di segnare ed esultare sotto la curva. L’emozione più grande della mia carriera fin qui è stato vincere l’europeo Under 19 con la nazionale perché è stato un cammino lungo ed un’emozione indescrivibile”.

Il ruolo

Infine sul ruolo: "Nella mia carriera ho giocato sia come mezzala, sia come regista che è il mio ruolo preferito. Se non fossi diventato calciatore sarei stato un archeologo perché mi piace molto la storia. L’anno scorso mi chiamavano “El nino” perché ho la faccia da bambino ma poi in campo sono tutt’altro. Ai tifosi dico che daremo tutto per questa maglia e cercheremo di fare il meglio possibile”.