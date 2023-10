Tra le varie questioni affrontate a Radio Serie A, l'ex fantasista anche della Fiorentina Alessandro Diamanti ha avuto modo di parlare anche di concentrarsi sulla squadra di Italiano.

“La Fiorentina deve credere nel quarto posto, e stasera con l’Empoli i Viola se lo andranno a prendere”.

Diamanti torna anche sul caos scommesse che si è abbattuto sulla Serie A, ma non solo: “La reazione di El Shaarawy? La gente è cattiva e chiacchiera, è invidiosa. Chi è felice non rompe il c***o a nessuno. I calciatori sono persone normali, non extraterrestri e doverlo anche sottolineare mi sembra assurdo”.

Poi si complimenta con un altro ex Fiorentina: “Sono molto felice per il gran gol del mio amico Lollo De Silvestri, che è un calciatore forte”.