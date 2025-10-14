Ilicic: "Ho vissuto il dramma Astori a Firenze, mi ha segnato"

Nel suo momento di massima depressione, l'ex attaccante della Fiorentina, Josip Ilicic, decise di ritornare in Bosnia, abbandonando l'Atalanta, per ritrovare se stesso.

“Tornai a casa per battere la depressione”

“Alla fine sono tornato a casa - ha detto a La Gazzetta dello Sport - In Slovenia era come se il Covid non ci fosse, mentre a Bergamo sfilavano le bare nei camion".

“Segnato dal dramma Astori”

E poi: “Un'immagine tremenda. Qualche anno prima avevo vissuto il dramma Astori, con cui giocai a Firenze. Mi ha segnato”.