Adani: "Basta atteggiamenti che 'fingono' più attaccamento. Firenze sanguina viola e non si fa fregare"

Durante la trasmissione Viva EL Futbol l'ex giocatore della Fiorentina Lele Adani ha commentato il periodo difficile della squadra viola e la pessima prestazione contro il Sassuolo.

Atteggiamenti evitabili

"Anche l'anno scorso c'erano dei comportamenti che non mi piacevano - dice il noto opinionista - Tutti quei gesti volti a fare un po' di Hype verso le telecamere. E parlo di quei comportamenti fatti solo per "flexare" sé stessi. Comportamenti che nella Fiorentina si vedono sempre più spesso. Un rimessa laterale, una chiusura e ci sono sempre i soliti versi. Sono 7-8 giocatori che si stancavano per urlare o fare petto a petto.

Firenze sanguina viola

Adani continua a scagliarsi contro questi frequenti atteggiamenti: “Adesso però, tutto ciò va messo da parte. In questo modo non fai vedere che ci tieni di più, Firenze non la fregate. Loro sanguinano viola, non vuole quello. Dzeko l'ha ammesso che la squadra fa cagare e da Bergamo ha portato una connessione. Vanoli conosce l'ambiente e sa a memoria certe dinamiche. Basta esultare per una rimessa laterale, al costo di andare in panchina e non giocare. E i giocatori devono accettare la decisione di Vanoli. Ora silenzio davanti alla telecamere e sostegno ai compagni. Perché i giocatori non sono superiori alle scelte di Paolo Vanoli”.