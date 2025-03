Palladino: "Felicissimi di aver passato il turno, vogliamo continuare su questa strada. Grazie ai miei ragazzi e alla gente di Firenze"

Come fa spesso, l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha commentato sul proprio profilo Instagram la partita di ieri sera contro il Panathinaikos: “Felicissimi di aver raggiunto i quarti di Conference - si legge a corredo di una serie di foto della serata - Grazie alla gente di Firenze per il supporto e grazie ai miei ragazzi per tutto quello che danno sempre. Vogliamo continuare su questa strada”.