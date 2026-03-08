Vanoli: "Con Kean abbiamo provato fino all'ultimo. Il senso di responsabilità serve per capire che siamo in una situazione complicata"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a DAZN prima della gara di oggi contro il Parma.

“Serve senso di responsabilità”

Vanoli ha dichiarato: "In questo momento ogni parola viene strumentalizzata e sempre in negativo. Sta a noi dimostrare l'atteggiamento necessario, a Udine ci sono mancate energie nervose. Ma il senso di responsabilità serve per capire che siamo in una situazione difficile e dobbiamo anche portare avanti il percorso in Conference League".

Sull'assenza di Kean

Sulle condizioni di Kean ha commentato: "Abbiamo provato fino all'ultimo a recuperarlo, ma si porta avanti questo dolore e ogni tanto si riacutizza. Per noi è importante, ma chi giocherà dimostrerà di poterci dare una mano. Marzo è un mese delicato e importante per tutti, dobbiamo essere sul pezzo come fatto nell'andata contro lo Jagiellonia. Con il gruppo si possono fare cose importanti".