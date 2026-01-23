Fabbian: "Ho scelto la Fiorentina per il progetto sportivo. Il gol contro i viola? Non sapevo ancora che sarei venuto a Firenze"

In conferenza stampa si è presentato il nuovo acquisto della Fiorentina Giovanni Fabbian. Queste le sue prime parole davanti ai giornalisti al Viola Park.

Le parole di Fabbian

“Qui mi ha convinto il progetto. La Fiorentina è una grande squadra con una grande storia. Cercherò di onorare la maglia viola al meglio. Mi aspetto di mettermi a disposizione della squadra da subito e aiutare la squadra a tornare dove merita in classifica”.

Sul match di domenica tra Bologna e Fiorentina

“L'altro giorno la Fiorentina ha giocato molto bene. Io non sapevo tutto questo, sapevano che i club parlavano. Ma sono un professionista e dò tutto per la maglia che indosso. Ora però sono felicissimo di essere qui. La Fiorentina è un grande club ed è un piacere essere qui e indossare questi colori. L'apporto dei tifosi è sempre molto importante, danno una spinta in più. Speriamo di ricevere tutto l'affetto possibile e di renderlo indietro in campo"