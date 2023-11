"Finalmente la Fiorentina ha un regista vero. Arthur tiene il pallone quanto necessario, non come faceva Amrabat"

A Radio Bruno Toscana è intervenuto l'ex giocatore della Fiorentina Giancarlo De Sisti, facendo un paragone tra il centrocampo viola e quello della Juventus: “I bianconeri hanno una bella squadra, ma mi tengo i nostri giocatori. Il centrocampo quest'anno è ben assortito, si vede la presenza di un regista vero come Arthur che tiene la palla quanto deve, non come faceva Amrabat”.

E poi: “Bonaventura è un fenomeno nel galleggiare tra le linee, sa scegliere sempre il giusto tempo di inserimento e della giocata. Poi c'è Duncan, che si sta rivelando una risorsa preziosa in interdizione e anche nei passaggi, ha un bel piede”.