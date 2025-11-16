Funaro: "Stiamo cercando di fare tutto il possibile per il Franchi. Ci sono stati dei ritardi, ma la deadline finale rimane al 2029"

Al termine di un evento al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino la sindaca di Firenze Sara Funaro ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul tema stadio.

Il viaggio alla corte Uefa

La sindaca ha raccontato i motivi del viaggio in Svizzera: "Abbiamo presentato la domanda per gli europei 2032, ci sono tutta una serie di incontri che vengono fatti con le città che si candidano: sono ovviamente primi incontri nei quali ci confrontiamo, e la settimana prossima avremo questo incontro, che è un primo confronto che avremo".

Lo stato dei lavori

Funaro ha continuato poi ritornando sullo stato dei lavori in corso: “ci sono stati i ritardi che avevo annunciato per il primo lotto e per la realizzazione della curva Fiesole. Noi stiamo continuando a lavorare, stiamo cercando di fare tutto il possibile, ovviamente per quelli che sono i lavori di oggi, ma mantenendo quella che è la deadline finale che è il completamento dei lavori al 2029”.