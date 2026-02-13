Modric risolve un match tosto per il Milan: il Pisa non si avvicina alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. E per la Fiorentina, che guarda attentamente il fondo della classifica, arriva un risultato tutto sommato positivo.

La vince il Milan, non senza soffrire

Pisa-Milan finisce 1-2. Per i rossoneri non è stata una partita semplice come si sarebbe potuto ipotizzare alla vigilia. Dopo una mezz’oretta poco frizzante, Loftus-Cheek sfrutta al meglio un cross dalla destra e buca Nicolas schiacciando in porta di testa. Sembra una gara in totale controllo, a maggior ragione con un calcio di rigore per gli ospiti, ma Fullkrug sbaglia dal dischetto e tiene in vita i nerazzurri. Loyola, nuovo acquisto dei locali, trova il pareggio su dormita difensiva avversaria. Ma a cinque minuti dalla fine Ricci resta in piedi in area e tocca corto per Modric, che con un pallonetto di classe regala il gol della vittoria. Il Milan torna momentaneamente a -5 dalla capolista Inter, ma la notizia più importante è un’altra: il Pisa non si muove e resta ultimo a -3 dalla Fiorentina.

Il Pisa resta dietro alla Fiorentina e non si muove

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Milan 50*, Napoli 49, Juventus 46, Roma 46, Como 41*, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa 15, Verona 15.

* = una partita in meno