Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini si è espresso anche sulla Fiorentina e sulla questione del restyling dell'Artemio Franchi.

“La Fiorentina a me sembra già competitiva, mi piace Pioli e anche la rosa viola, che si basa su elementi che devono ripetere le prestazioni dell’anno scorso, Kean su tutti. La squadra può competere per l’Europa… certo non per lo Scudetto”.

‘Il Franchi non è il Colosseo’

“Questione Artemio Franchi? Mi chiedo se ci prendano in giro sullo stadio di Firenze. Due anni per rifare una curva? Non ci sono soldi? Voglio vedere se ricomincia il campionato con la solita gru che c’è stata per tutto lo scorso anno. Se non sono in grado di rifare la curva, forse sarebbe stato meglio non buttarla giù. Il Franchi è un monumento, ma non il Colosseo o la Cappella Sistina, a Firenze forse vanno 50 persone allo stadio per vedere la Torre di Maratona”.

‘Un campionato con una gru in mezzo allo stadio’

“Rendiamoci conto di cosa sta accadendo a Firenze, non so di chi sia la colpa, ma provate a immaginare uno che guarda la situazione da fuori cosa possa pensare. È stato buttato giù il cuore del tifo viola, la Curva Fiesole, e poi? Tutto il campionato con una gru in mezzo, con i lavori che non sono andati avanti… ora d’estate, è tutto fermo. È allucinante quello che sta succedendo”.