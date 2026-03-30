Giovanni Kean, fratello dell'attaccante della Fiorentina Moise, ha caricato gli Azzurri in vista della sfida di domani sera contro la Bosnia.

Le parole di Giovanni Kean

“L'obiettivo principale è passare il turno, che Moise giochi accanto a Pio o Mateo non importa: l'importante è trovare il risultato, e so che chi scenderà in campo darà il 100%. Da un po' ormai la Nazionale non gioca in Mondiale, quindi è una bella responsabilità quella di domani: speriamo di portare a casa il risultato”.