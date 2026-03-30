Giovanni Kean: "Che Moise giochi con Esposito o Retegui, non farà differenza: l'importante è portare a casa il risultato"
L'attaccante Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Giovanni Kean, fratello dell'attaccante della Fiorentina Moise, ha caricato gli Azzurri in vista della sfida di domani sera contro la Bosnia.
Le parole di Giovanni Kean
“L'obiettivo principale è passare il turno, che Moise giochi accanto a Pio o Mateo non importa: l'importante è trovare il risultato, e so che chi scenderà in campo darà il 100%. Da un po' ormai la Nazionale non gioca in Mondiale, quindi è una bella responsabilità quella di domani: speriamo di portare a casa il risultato”.
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