L’ex calciatore e dirigente della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato di diversi temi di casa viola a Lady Radio, dal mercato alle prime apparizioni ufficiali della squadra viola.

Sul mercato

“Per me questo è un mercato da 7. Penso che la Fiorentina sia migliorata. Bisogna considerare anche com’era partita l’estate, senza allenatore e con il rischio che andassero via i vari Kean, De Gea... La proprietà poteva anche vendere qualcuno dei giocatori migliori, ma non lo ha fatto, facendo invece investimenti importanti. C'è la volontà di alzare il livello. Adli? Pioli lo conosce bene, se non lo ha voluto un motivo c'è".

In campo

“Alla fine credo che questa squadra giocherà con il 3-5-2, con tre centrocampisti e davanti 4 giocatori che si lotteranno il posto. A volte puoi giocare col trequartista, ma non sempre. Al momento mi sembra che Pioli sia in difficoltà con i due centrali di difesa, i braccetti che non hanno le qualità per quel ruolo. Pioli ci sta lavorando. Da tanto non si vedevano le due punte, ma con loro devi andare tanto in verticale. Fagioli? Adesso in regia ci vedo meglio Nicolussi Caviglia".