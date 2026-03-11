Prima volta stagionale con la Fiorentina per l'arbitro di Cremona. E per trovare un precedente positivo bisogna risalire al 2023

Sarà Marco Di Bello l'arbitro di Cremonese-Fiorentina, scontro diretto per la salvezza in programma lunedì sera. In questa stagione il fischietto di Brindisi non ha mai diretto la squadra viola, con l'ultimo precedente che risale a Verona-Fiorentina (1-0) del febbraio 2025, quando in panchina c'era Raffaele Palladino.

Nel 2023 l'ultima vittoria

Per risalire a un precedente positivo bisogna andare alla stagione 2023/2024, e nello specifico a Fiorentina-Cagliari 3-0 dell'ottobre 2023 con gol di Nico Gonzalez, autorete di Dossena e gol di Nzola. Gli assistenti di Di Bello saranno Lo Cicero e Vecchi, Sacchi invece il quarto uomo. Al VAR ci sarà Aureliano, coadiuvato da Pezzuto.