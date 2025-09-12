Gudmundsson: "Farò di tutto per esserci contro il Napoli. Quando mi sono infortunato ho detto "Ci risiamo", ma per fortuna non era grave. Gli azzurri sono tra i favoriti per lo scudetto"
Albert Gudmundsson a lavoro in palestra. (da Instagram: @acffiorentina)
A Sportmediaset ha parlato l'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson, tornato in anticipo a Firenze dopo l'infortunio in nazionale con l'Islanda.
L'infortunio e il rientro
"Sto facendo di tutto per esserci anche io domani e sinceramente spero tanto di far parte dei convocati. Quando mi sono infortunato ho detto: "Oh m***a, ci risiamo". Ma poi ti rialzi e pensi a tornare solo il prima possibile. Non è stato un infortunio grave per fortuna, è stato solo un momento e ora sono pronto per tornare in campo"
Sul Napoli
“Il Napoli è sempre un top club. Sono favoriti, hanno vinto anche lo scudetto lo scorso anno e hanno comprato grandi giocatori in estate. Credo siano tra i favoriti per vincerlo di nuovo”.
💬 Commenti (1)