A Sportmediaset ha parlato l'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson, tornato in anticipo a Firenze dopo l'infortunio in nazionale con l'Islanda.

L'infortunio e il rientro

"Sto facendo di tutto per esserci anche io domani e sinceramente spero tanto di far parte dei convocati. Quando mi sono infortunato ho detto: "Oh m***a, ci risiamo". Ma poi ti rialzi e pensi a tornare solo il prima possibile. Non è stato un infortunio grave per fortuna, è stato solo un momento e ora sono pronto per tornare in campo"

Sul Napoli

“Il Napoli è sempre un top club. Sono favoriti, hanno vinto anche lo scudetto lo scorso anno e hanno comprato grandi giocatori in estate. Credo siano tra i favoriti per vincerlo di nuovo”.