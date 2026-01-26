Una soluzione totalmente inedita per la Fiorentina e che passa da Gudmundsson o Fabbian

I problemi alla caviglia negano ancora una volta a Kean la possibilità di scendere in campo. Contro il Como, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia, la squadra viola deve fare a meno ancora una volta del suo bomber, ma anche il suo sostituto naturale potrebbe avere un turno di pausa.

Un turno di riposo

Piccoli, dopo un avvio di stagione passato più in panchina che in campo, ha visto aumentare sensibilmente il proprio minutaggio. Contro il Cagliari, penalizzato anche da una prova collettiva insufficiente, il numero 91 ha giocato una partita pesantemente sottotono. Per cercare di dare fiato all'attaccante viola, Vanoli starebbe pensando di non utilizzarlo nella partita di domani di Coppa Italia.

Il dubbio

Senza Kean e Piccoli la Fiorentina potrebbe scendere in campo con un falso nove. Un attacco sicuramente meno fisico, ma più mobile e più abile a dialogare e giocare palla a terra. Gli indiziati per ricoprire questo inedito ruolo sono Gudmundsson, anche lui però molto utilizzato nell'ultimo periodo, e Fabbian. L'ex Bologna garanteribbe maggiore fisicità rispetto all'islandese e anche più presenza in area, ma per lui si tratterebbe di agire in una zona del campo quasi mai battuta in carriera.