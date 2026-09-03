Una rivoluzione totale: Gli otto superstiti di una stagione catastrofica. E potevano anche essere meno...

Rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata. Ma quello che ha fatto la Fiorentina durante questa estate è semplicemente impressionante. Dopo il profondo lavoro effettuato sul mercato da Fabio Paratici, della rosa protagonista della catastrofica stagione scorsa sono rimasti soltanto otto calciatori.

Chi sono gli otto?

Tre sono portieri: David De Gea, Oliver Christensen e Luca Lezzerini. Gli altri cinque ‘superstiti’ sono Dodò, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Cher Ndour e Nicolò Fagioli. Tutto il resto della squadra è stato sostanzialmente ricostruito, con numerosi nuovi acquisti e ben 28 cessioni complessive durante l’estate.

Taglio netto

Un taglio netto con il passato, reso ancora più evidente dalle partenze di giocatori importanti come Gosens, Mandragora, Kean e Gudmundsson. La Fiorentina ha scelto quindi di ripartire quasi completamente da zero, affidando a Fabio Grosso un gruppo profondamente rinnovato. Dei vecchi, almeno numericamente, resta appena una piccola traccia, che poteva addirittura essere ancora più piccola se Dodò fosse stato ceduto, com'era del resto nelle intenzioni della società.

Diventeranno nove

I superstiti da novembre diventeranno nove. Sarà allora che ritornerà ad essere disponibile Parisi che sta portando avanti il lavoro di riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio dello scorso maggio.