Un pensiero post serata di Champions arriva da parte del giornalista Massimo Basile che scrive: "In Champions livello tecnico enorme: l'esattezza di passaggi di prima, controllo sullo stretto, calcio a un tocco, freddezza in area. Qui in Usa c'è "Golazo", mostrano tutte le partite in contemporanea: guardo City, il Barcellona dei giovani, lo stesso Dortmund, il Psg, seppure stia perdendo. Gesti tecnici di alto livello".

E poi aggiunge: "In Italia niente di tutto questo, a Firenze non ne parliamo. Ma una volta eravamo i capofila. E anche noi viola avevamo gente di quel livello. Un po' come guardare l'Nba e il campionato di basket italiano".