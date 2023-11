Questo pomeriggio la Fiorentina ha presentato tramite i suoi canali social la quarta divisa per questa stagione realizzata in collaborazione con Polimoda Firenze. Il giornalista Massimo Basile ha commentato così la particolare scelta di colore e grafica per la maglia:

“In Premier le maglie nelle partite casalinghe sono uguali da sempre, cambiano solo i dettagli. Non è solo rispetto di una tradizione, ma una precisa scelta di marketing: in qualsiasi Paese uno accenda la tv, riconosce subito, quando giocano nel proprio stadio, il Manchester United, il Tottenham, l’Arsenal. In Italia non sai più chi gioca e questo perché i club usano le partite per vendere le maglie, puntando sul fatto che possano piacere a prescindere dal club. Marketing senza tradizione. Soldi senza cultura. Ma ci dicono che è la pirateria a uccidere il calcio, ok”.