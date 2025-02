Il sabato di Serie A si apre con due match alle 15: Parma-Bologna termina 2-0; la Lazio pareggia 0-0 a Venezia.

La cronaca delle gare

A Parma la partita è vivace: l'esordiente Chivu deve però fare i conti con un infortunio di Bernabè che lo costringe al cambio dopo appena 5 minuti. Nessun problema: al 37simo Beukema tocca di mano, dal dischetto Bonny non sbaglia e torna al gol che mancava da novembre. Italiano prova ad inserire Orsolini e Fabbian, ma il cambio vincente lo fa proprio Chivu che mette il connazionale Man (obiettivo del mercato viola invernale) al 65simo: un quarto d'ora dopo è lui a trovare un grande break, servendo Sohm in profondità che poi è bravo a battere Ravaglia sul secondo palo per il 2-0, siglando la prima vittoria dei crociati nel 2025.

A Venezia, con di Francesco che ritrova Duncan fermo da novembre per infortunio, il match è decisamente meno brillante: nel primo tempo si segnala solo un erroraccio di Dia, da due passi. Una Lazio a metà servizio, con tanti infortunati, non riesce a sfondare il muro veneziano e perde anche Dele-Bashiru per infortunio, facendo esordire Belahyane. Finale dove anche il Venezia si rialza e spinge, ha un'occasione Yeboah, ma non si va oltre lo 0-0.

Come cambia la classifica

Bologna che inciampa malamente e fallisce il sorpasso sulla Fiorentina, che domani avrà una grande occasione a Verona; Parma che trova 3 punti che sanno di ossigeno nella lotta salvezza. Lazio che trova solo un punto contro il Venezia, coi lagunari che allungano di poco sul Monza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 47, Juventus 46, Fiorentina 42, Milan* 41, Bologna* 41, Roma 37, Udinese 36, Genoa 30, Torino 28, Como 25, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Verona 23, Empoli 21, Venezia 17, Monza 14. * = una partita in meno.