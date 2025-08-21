Il commento a Sky Sport da parte del centrocampista viola Cher Ndour:

"Il gol più bello quello? Ti direi quello su cui ho fatto assist io ma sinceramente quello di Robin. Il mister è arrivato subito con grande entusiasmo e idee chiare, con 2-3 concetti che porta avanti e su cui lavoriamo giorno dopo giorno. E’ un modulo che ci lascia molta libertà, ad Albert e a chiunque giochi lì. Con Moise e Albert che si muovono diventa tutto molto più facile.

Sensazioni? Sono positive, vincere oggi non era facile e farlo anche con l’uomo in meno da fine primo tempo lascia intendere quello che possiamo essere in questa stagione.

La mia stagione? Anche se ho girato molto, questa è la prima stagione dove parto dall’inizio. Ho fatto tutta la pre stagione, ho voluto ricominciare con gli altri e saltare un po’ di vacanze. Sia io che la squadra possiamo fare grandi cose".