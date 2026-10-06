S.Sabatini: "Mancini una garanzia, è riuscito a vincere anche a Firenze. Su Fagioli vi dico che..."

Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende viola e della Nazionale.

Su Fagioli

Queste le sue parole: “Fagioli è un centrocampista di classe: un giocatore in un ruolo come il suo deve saper gestire il pallone, anche se lui lo fa un po' troppo ogni tanto. Contro la Turchia ha fatto una gran partita, con la Francia è durato un po' meno ed ha fatto un po' più di fatica”.

“Mancini è un allenatore valido”

Spazio poi ad una riflessione anche sul CT: “Mancini è una garanzia: ha vinto ovunque, Lazio, Inter, Fiorentina, Manchester City. Andare in Arabia è stata una stupidaggine, ma come allenatore vale. Ricordiamoci che con lui alla guida l'Italia ha fatto il record di 35 partite di fila senza sconfitte”.