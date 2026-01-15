La Fiorentina mette nel mirino un centrocampista del Sassuolo, ma gli emiliani fanno muro: i dettagli

Dopo aver colmato almeno in parte le falle sugli esterni la Fiorentina nelle ultime ore ha confermato di essere alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alla rosa a disposizione di Paolo Vanoli. Nelle prime due settimane di mercato sono stati fatti tanti nomi, alcuni anche irraggiungibili, ma questo pomeriggio GianlucadiMarzio.com ha svelato un grande retroscena di mercato.

La Fiorentina fa un tentativo per un centrocampista del Sassuolo

Secondo quanto sottolineato dal noto esperto di mercato in questi giorni la Fiorentina ha fatto un tentativo per il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt. La dirigenza gigliata avrebbe cercato in tavolare una trattativa, con nuovi contatti nelle ultime ore, ma, benché ancora non sia nota la volontà del calciatore, il club neroverde ha fatto muro rimandando tutto al mittente.

Il club neroverde non vuole cedere nessuno: muro ai viola

Dal club emiliano però, non arrivano segnali di apertura: il Sassuolo infatti, non intende privarsi del giocatore e, al momento, non prende in considerazione una cessione. Trattare con gli emiliani non è mai semplice, e la Fiorentina lo ha tastato come le sue mani, ed è quindi ipotizzabile che i viola possano migrare su profili raggiungibili.