Pioli pensa a come sostituire Pongracic. E Comuzzo scalpita...

Tra poco più di quarantotto ore la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro il Milan, difficile pensare ad una sfida più difficile per uscire dal periodo negativo della squadra di Pioli.

Un'assenza in difesa

Contro i Rossoneri Pioli dovrebbe affidarsi a suoi uomini di fiducia, ma la pausa nazionali ha mietuto vittime anche fra i viola e qualche assenza sarà inevitabile. Oltre a Kean anche Marin Pongracic sembra possa essere escluso dagli undici titolari a causa di un “piccolo trauma distorsivo”, come definito dal dottor Pengue.

L'occasione di Comuzzo

Al suo posto, come braccetto di destra, Pioli dovrebbe schierare Pietro Comuzzo. Una grandissima chance per il giovane difensore viola che sta vivendo un periodo molto complicato in questo avvio di stagione. Non sarà una sfida facile contro il temibile attacco milanista, ma è l'occasione da cogliere per mostrare a Pioli di potersi meritare più spesso la maglia titolare che l'anno passato sembrava cucita sulla sua pelle. Lo scrive il Corriere dello Sport.