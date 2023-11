Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak ha parlato a diretta.it, cominciando dai problemi di saluti che lo hanno colpito in estate: “E' iniziato tutto in maniera abbastanza tranquilla, poi però le mie condizioni sono peggiorate. Ho avuto una polmonite bilaterale, un versamento nei polmoni che è arrivato al pericardio e mi ha costretto al ricovero in ospedale. Nessuno mi aveva avvertito della gravità della cosa, di quanto la mia carriera potesse essere a rischio. Ho scoperto solo in seguito che mi sarebbe potuta succedere la stessa cosa accaduta a Eriksen durante gli Europei”.

Poi Barak ha parlato dell'accordo con il Napoli, sfumato all'ultimo ai tempi di Verona: “Nell'estate del 2022 sono stato molto vicino ai partenopei, praticamente l'affare era già fatto. Purtroppo alla fine tutti si è complicato e non siamo riusciti a chiudere, perché il Napoli ha ritardato la cessione di Fabian Ruiz e io avrei dovuto prendere il suo posto. All'epoca ero molto arrabbiato, ma col senno di poi non biasimo il club azzurro per aver fatto alte scelte”.