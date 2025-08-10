Tramonta l'ipotesi di scambio Mandragora-Fabbian? Il centrocampista del Bologna diventa obiettivo di una big di Serie A

Negli scorsi giorni era emersa la possibilità di uno scambio fra la Fiorentina e Bologna, con Mandragora diretto verso la città felsinea e Fabbian pronto a percorrere la stessa strada, ma in direzione inversa.

L'interesse viola per Fabbian

La possibile uscita del centrocampista campano comporterebbe la necessità di un ulteriore ingresso nella mediana viola. Fabbian, che sembra ai margini del progetto rossoblù, è nella lista della Fiorentina, ma una big italiana sembra intenzionata ad anticipare la concorrenza.

L'inserimento del Napoli

Il Napoli di Antonio Conte è infatti alla ricerca di un centrocampista capace di far gol e che faccia della intensità il suo marchio di fabbrica. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà la squadra partenopea è pronta ad un nuovo assalto per il giovane centrocampista.